BAL 10. Grup'ta Alaçatıspor fırtınası esiyor. Hafta sonu evinde konuk ettiği Sultangazispor'u 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, ligde ikide iki yaparak iddiasını kanıtladı. Lige yenilgiyle başlayan Alaçatı ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti ve zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligde 3 haftalık periyodu 4. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi ile lider Bağcılar Spor Kulübü ile arasında 1 puan kaldı. Alaçatı Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, her maça final havasında çıktıklarını ifade etti.

"TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN"

YILMAZ; "Sultangazi çok sert mücadele eden bir rakipti. Bu tür zorlu maçları kazanmak önemli. Bu galibiyeti bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyorum. Asla vazgeçmeyen oyuncularıma, teknik ekibime ve başkan Ozan Gençalp başta olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum" dedi.