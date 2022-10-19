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Haberler Spor Ali Kerem tekvandoda parlıyor

Ali Kerem tekvandoda parlıyor

41 kiloda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcu Milli Takıma seçildi

19.10.2022

Ali Kerem tekvandoda parlıyor

GÜZELBAHÇE Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Berktaş'ın oğlu Ali Kerem Berktaş (13), Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, 41 kiloda birinciliği kazanırken, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde de başarıya ulaştı. Milli Takıma seçilen Ali Kerem'in en büyük hedefi 2028 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Ali Kerem, "3 sene içerisinde başta hocalarım, ailem ve aynı zamanda okulumun desteği ile kısa zamanda çok sayıda dereceler elde ettim. Başarmış olduğum öncelikli hedefim Türkiye Şampiyonluğu'ndan sonra sıradaki hedefim Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyatlarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak, ailemi ve beni desteklen tüm herkesi gururlandırmaktır. Hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum" dedi. Ali Kerem Türkiye Şampiyonluğu, Minikler İzmir birinciliği, Ortaokullar arası İzmir şampiyonluğu, Analig İzmir şampiyonluğu, Ortaokullar arası bölge şampiyonluğu ve Ortaokullar arası Türkiye ikinciliği başarılarının da sahibi oldu.

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