Aliağa FK doludizgin

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 3 haftada namağlup unvanının sürdüren Aliağa FK, zirveye ortak oldu. Son maçında Manisa Sanayi Yıldız Spor'a konuk olan ve rakibini 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, 7 puan ve averajla lider Bağcılar'ın ensesine yapıştı. Pazar günü sahasında 6 puanla hemen ardında yer alan Saruhanlı ile final maçına çıkacak olan İzmir temsilcisi, adını grupta zirveye yazdırmak istiyor.

"ÇIKIŞIMIZ DEVAM EDECEK"

Aliağaspor FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, Manisa Sanayi Yıldız karşısında alınan galibiyetin önemine vurgu yaparken, "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Geride kalan 3 haftada yenilgi yüzü görmedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yenilmezlik serimizi ve çıkışımızı sürdürmek için gerekenleri yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.