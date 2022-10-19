Anlamlı protesto

Aydın'da amatörlerin ambulans sıkıntısı sona ermiyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde 1. Amatör Küme ekiplerinden Demirci Gençlik ile Hayri Usta Aydın Sportif arasında oynanan müsabakada 29 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın kalp krizi geçirmesi ve ambulans olmaması nedeniyle hastaneye özel araçla götürülmesi futbol camiasının gündemine oturdu. Adnan Menderes Stadı 1 nolu yan sahada oynanan Aydınspor-Kardeşköyspor maçında futbolcular yaşanan olaya duyarsız kalmadı. Adnan Menderes Stadı 1 nolu yan sahada oynanan Aydınspor-Kardeşköy maçında hakem Baykal Tuna'nın başlama düdüğünün hemen ardından Aydınsporlu futbolcular topu santradan taca attı.

BU KEZ İKİ AMBULANS GELDİ

Bir dakika boyunca diz çökerek, hareketsiz kalan iki takım futbolcuları amatör maçlarda ambulans olmamasını protesto etti. Futbolseverler her iki takım futbolcularını bu hareketten dolayı ayakta alkışladı. Demirci Gençlik futbolcusu Hüseyin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, Aydın-Kardeşköy maçında iki ambulans birden olması dikkat çekti.

ÜCRETİ 720 TL

Ambulanslar talep üzerine ücretli olarak geliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün, ambulans görevlendirmesi için ücret talep ettiği ortaya çıktı. Ambulansların maçlardaki saatliği 360 TL'ye geliyor. Toplam iki saat kalan ambulans hizmeti için kulüplerin 720 TL ödemesi gerekiyor.

RAMAZAN AYDEMİR