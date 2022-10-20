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Haberler Spor Beşiktaş’a Saiss müjdesi

Beşiktaş’a Saiss müjdesi

32 yaşındaki savunmacının Hatay maçında sahada olması bekleniyor

20.10.2022

Beşiktaş’a Saiss müjdesi
BEŞİKTAŞ'A Hatayspor maçı öncesi Romain Saiss'ten müjdeli haber geldi. Faslı savunmacı, Giresunspor maçında sakatlanmış ve Trabzonspor'a karşı İstanbul'da oynanan maçta forma giyememişti. Trabzonspor'un attığı 2 gol sonrası savunmadaki lider eksikliğini yaşayan Beşiktaş'ta gözler Saiss'in durumuna çevrildi. Adale sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 32 yaşındaki stoperin sakatlığını büyük ölçüde atlatırken Saiss'in kesin durumu son kontrollerin ardından belli olacak. Deneyimli oyuncunun, takım çalışmasında yer alması halinde Hatayspor'la oynanacak maçta görev yerine dönmesi bekleniyor. Bu arada teknik direktör Valerien İsmael, sakatlıktan sonra görev aldığı karşılaşmalarda istikrarsız bir tablo çizen Josef de Souza'yı uyardı
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