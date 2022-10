Galatasaray 7 bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 27. dakikada Gomis'in pasında topla ceza sahası yayı sol tarafında buluşan Rashica vuruşunu yaptı, Ramazan'dan seken top kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 1-0. 39'da Berkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, plase vuruş ile topu filelere gönderdi: 2-0.

FARK İKİNCİ YARIDA GİDEREK AÇILDI

53'te ceza sahasında topla buluşan Oliveira pasını Gomis'e aktarırken, Gomis'in yere düşerken yaptığı vuruş ağlara gitti: 3-0. 56'da Berkan'ın ara pasında Gomis ceza sahasına girdi ve kaleciyi üzerine çektikten sonra pasını Rashica'ya aktardı. Rashica'nın vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu: 4-0. 65'te Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Ross'un kafa vuruşu ağlara gitti: 5-0. 74'te Gomis'in ara pasında ceza sahasına giren Kerem'in vuruşu, ağlarla buluştu: 6-0. 81'de Hamza Akman, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, skoru belirledi: 7-0.

İLK ON BİRİN TAMAMI DEĞİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Süper Lig'in 10. haftasında oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Kayserispor mücadelesinin on birinde yer alan hiçbir oyuncuyu Kastamonuspor maçında oynatmadı. Buruk, ilk 11'in tamamını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar sahaya Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic ve Gomis 11'i ile çıktı. Kayseri karşısında on birde yer alan isimlerden Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjo yedek soyunurken, Mertens, Mata, Icardi gibi yıldız isimler kadroya alınmadı.

DÖRT OYUNCU GOLLE TANIŞTI

GALATASARAY'DA sezon başında transfer edilen Mathias Ross, Milot Rashica ve Haris Seferovis sarıkırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. G.Saray altyapısından yetişen Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman da A Takm ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Ross bu sezon ilk kez forma giyerken Rashica ve Yusuf Demir de ilk kez G bir maça ilk 11'de başladı.