Hatayspor’a kupa şoku

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kendi sahasında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Düzcespor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Düzcespor bu galibiyetle kupada 4'üncü Eleme Turu'na yükseldi. 31'inci dakikada Düzcespor'da Çınar Tarhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu karşılayan Samet Eker pasını Emre Gündoğdu'ya aktardı. Gündoğdu, sağ çaprazdan yaptığı sert bir vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 90+5'te Düzcespor'da Samet Eker'in ceza yayında topla buluşan Eren Karadağ ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla sol köşeye doğru sert bir vuruş yaparak skoru belirledi: 0-2.

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