Derbiye yabancı hakem iddiası

TÜRK futbolunda belirli aralıklarla ortaya çıkan "yabancı hakem" iddiası bir kez daha gündeme geldi. Hakemlerin performansından mennun olmayan bazı kulüpler yabancı hakem isterken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de geçtiğimiz günlerde yabancı hakem konusuna sıcak bakmadıklarını ancak dönemsel olarak "hakem değişim programı" uygulanabileceğini söylemişti. Büyükekşi'nin bahsettiği değişim programı Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde uygulanabilir. Dünya Kupası dönüşünde oynanacak derbi için 37 yaşındaki Şilili hakem Piero Maza'yı düşünen TFF, CONMEBOL ile görüşecek. Maza, İtalya ile Arjantin arasında oynanan 2022 Finalissima final maçını yönetmişti. Değişim programı dahilinde Maza'nın yerine bir Türk hakemi de Şili'de maç yönetecek. Bu arada İspanyol Sport gazetesi de Maza'dan "tarihin en kötü hakemi" olarak bahsetmişti.

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