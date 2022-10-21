F.Bahçe’de rota Bustos

SÜPER Lig ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde genelde 3'lü savunma ile oynayan sarı-lacivertliler, sağ çizgiyi kullanabilecek bir oyuncu ararken, rotasını yeniden Güney Amerika'ya çevirdi. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.

Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor. 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Bustos'un Internacional'den ayrılmak istediği öne sürüldü. Arjantinli yıldız oyuncu, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine artık Avrupa'da devam etmek istiyor. Kanarya piyasa değeri 6 milyon Euro olan 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Ocak ayında devreye girecek.