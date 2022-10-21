Federasyon'un Riva'da bulunan merkez binasına 1 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili fezleke hazırlandı. Fezlekede, tutuklu şüpheli Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan fezlekede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi.

"İSABET ALMA İHTİMALİ MUTLAK"

Hazırlanan olay yeri inceleme raporunda mermilerin dik bir açı ile binaya geldiği tespitine yer verilerek, olayın gerçekleştirdiği bölge ile hedef alınan federasyon binası arasında 150 metre mesafe olduğu, tesisin büyük bir alan olmasına rağmen isabet eden 3 merminin de birbirine yakın olduğu bildirildi. Hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu belirtilen fezlekede, şüphelilerin durumu öngörmesine rağmen ateş ettiği, eylemin sonucunu bilip ve isteyerek gerçekleştirdiği kaydedildi.