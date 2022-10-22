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Haberler Spor Aydın için ter döktüler

Aydın için ter döktüler

22.10.2022

Aydın için ter döktüler
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 250 atlet, Bölgesel Kros Ligi'nde atletizm branşında Aydın'ı temsil etmek için yarıştı. Atletizm Bölgesel Kros Yarışmaları İlçe Seçmeleri ve Final Müsabakaları Nazilli'de gerçekleştirildi. Bölgesel Kros Ligi atletizm branşında Aydın'ı temsil edecek olan sporcuların belirlenmesi için gerçekleştirilen seçmelere 250 sporcu katıldı. Seçmeler ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bölgesel Kros Ligi'nde atletizm branşında ilimizi temsil edecek olan sporcuların 250 atletin arasından seçmeleri gerçekleştirildi. Katılım sağlayan sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
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