Başarının sırrı saygı ve sevgi

İlk kez mücadele ettiği 1. Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının en önemli adaylarından biri haline gelen Bodrumspor, taraflı tarafsız herkesin takdirini toplarken Yeni Asır Gazetesi olarak Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşilbeyazlı kulübü ziyaret ettik. Haber Müdürümüz Fatih Şendil ve Yurt Haberler Müdürümüz Hüseyin Kılıç, takımın Yalıçiftlik'teki antrenmanını izledi, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile görüştü. Takımdaki herkes işin sırrının saygı ve sevgiden kaynaklandığı konusunda hemfikir olurken, teknik direktör İsmet Taşdemir arkadaşlarımıza bu çıkışın şifrelerini anlattı. Taşdemir, "Bugün 1. Lig'de üst sıralardaysak yönetim, teknik heyet ve futbolcu üçgenindeki karşılıklı güven, saygı ve sevgi sayesindedir. 2. Lig'de şampiyon olan kadroyu bozmadık" dedi. Geçtiğimiz sezon sadece stada gelenlerin izlediği bir takım olduklarını, şimdi ise ülke genelinde izlenen bir takım olduklarını vurgulayan teknik direktör , "Aslında lige başlarken hedefimiz ilk 10'du. Fakat lige çok iyi başladık. Şimdi şampiyon adayları arasında anılıyoruz. Evet, böyle bir hedefimiz yoktu. Olursa neden olmasın" yorumunu yaptı.

BEN İZMİRLİYİM

Bodrumspor'un golcüsü Adis Jahovic, takımının başarısı için elinden geleni yaptığını kaydederek eski takımı Göztepe'de çok güzel günler geçirdiğinin altını çizdi. "Ben İzmirliyim" diyen Jahovic "Göztepe taraftarını unutamam" dedi.



TEKGÜL: GÜVENİMİZ TAM

Bodrumspor Genel Müdürü Süleyman Tekgül, her şeyin çok iyi gittiğini kaydederek "Takımımıza ve teknik heyetimize güvenimiz tam. Hepsi birer pırlanta. Okul takımı gibiyiz. İsmet hocam ara dönemde oyuncu ister mi bilmiyorum. Astronomik rakamlara oyuncu almayız. Bize hemen adapte olacak oyuncular lazım" dedi.





"GÖNÜLSÜZ ANTRENMAN OLMAZ"

Röportaj sırasında yardımcısının antrenman yapan futbolculara, "İstemiyorsanız antrenmanı bırakalım. Yapmayalım" demesini de değerlendiren İsmet Taşdemir, "Arkadaşımız futbolcuların gönülsüz antrenman yaptıklarını fark etti. O yüzden öyle söyledi. Futbolcuların antrenman yapmaya gönlü yoksa zorlamanın alemi yok. Futbolcularım ne yaptıklarını ve yapacaklarını bilecek olgunlukta. Biz de teknik ekip olarak onları anlayışla karşılıyoruz. Yani karışıklı anlaşıyoruz" şeklinde konuştu. Teknik direktör Taşdemir, "Devre arasında transfer yapacak mısınız?" sorusuna, "Daha 9 maç oynadık. İyi gidiyoruz. Devre arasına kadar ne olur bilinmez. Ama şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok. Yine de devre arasında belli olur" cevabını verdi.







HER ŞEY PARA DEĞİL

Ligde çok güçlü rakipler var. Bazı takımların bir futbolcusunun piyasa değeri bizim takımın fiyatının takımının tamamından daha fazla " diyen teknik direktör İsmet Taşdemir, "İşte böyle rakiplerle mücadele ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında da çok önemli ve takdire değer işler yaptığımızı düşünüyorum. Her şey sahada bitiyor. İstediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz taktiği verin, son sözü sahada futbolcular söylüyor. Bizim hem yönetimle, hem teknik ekiple ve hem de futbolcularla iyi bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bu da beraberinde başarıyı getiriyor" ifadelerini kullandı.

■ ADEM ÜLKER