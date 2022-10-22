Fethiye’de Hava Oyunları sürüyor

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 22'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ne 48 ülkeden yaklaşık 850 yamaç paraşütçüsü ve dünyanın en iyi akrobasi sporcuları katılıyor. Etkinliğin dünkü programında, Türk Hava Kurumu pilotları tarafından paramotor ve yelken kanat gösterileri yapıldı. Festival çerçevesinde base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri, ücretsiz halk uçuşları yapılacağı öğrenildi.

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