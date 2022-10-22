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Haberler Spor Karşıyaka’yı eskileri sırtladı

Karşıyaka’yı eskileri sırtladı

22.10.2022

Karşıyaka’yı eskileri sırtladı

Karşıyaka'yı eski futbolcuları sırtladı. Geride kalan süreçte lig ve kupada rakip ağları toplamda 13 kez sarsan İzmir temsilcisinde bu gollerden 9'unu geçen sene de takımda yer alan isimler kaydetti. Yeşil-kırmızılılarda Fatih Taşdelen 5 kez gol sevinci yaşayarak takımının en skorer ismi konumunda bulunurken, Namık Barış 2, Kerem Pala ve Fatih Ergen ise birer kez rakip ağları sarstı. İzmir temsilcisinde geride kalan 4 golü ise yeni takviyeler attı. 31 yaşındaki tecrübeli orta saha Onur Kolay 3 gol ile takıma yeni transferler arasında en fazla skor katkısı veren isim olarak dikkatleri çekti. Yine bu sene Kaf-Kaf forması giymeye başlayan Emre Gemici ise sadece 1 gol atarak beklentilerin uzağında kaldı.

■ BERKE ÖZBAY

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