Saray’da Ronaldo heyecanı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı kalması G.Saray'da heyecan yarattı. Bir süre önce sarı-kırmızılı kulüple anılan Portekizli oyuncunun kadro dışı haberinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Ronaldo'ya fotoğraf düzenleme programından sarı-kırmızılı formayı giydirdi. İngiliz ekibinin Menajeri Erik ten Hag, Tottenham maçının bitimini beklemeden soyunma odasına giden oyuncuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bu ikinci kez oldu ve bir sonucu olmalıydı. Chelsea maçında Ronaldo oynayamayacak" dedi. Teknik adam, "Takımın açıklaması çok açık. Ronaldo, hala önemli bir oyuncumuz. Bu davranışın bir sonucu olacaktı. Tottenham maçında oyuna girmeyi kabul etmedi" derken taraflar arasında ayrılığın yakın olduğu konuşuluyor. Galatasaray cephesinin ise Ronaldo'nun kulübünde kalmama ihtimalini göz önünde bulundurarak bir teklifte bulunabileceği ve maliyet ile ilgili araştırma yaptığı da gelen haberler arasında.