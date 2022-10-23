Fenerbahçe zirveye uçtu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Karagümrük ve Ankaragücü'nün ardından Başakşehir'i de mağlup ederek maç fazlasıyla lider oldu: 1-0. 19. dakikada sağ kanatta topu alan Bertrand Traore'nin topla ilerleyip ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı. 31'de İrfan Can Kahveci, Lucas Biglia'dan sıyrılıp, ceza yayından yaptığı plase vuruşta kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 32'de Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

ROSSİ SAHNEYE ÇIKTI

82'de Emre Mor'un pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Lincoln'un çaprazdan vuruşunda Leo Duarte son anda topu kornere gönderdi. 84'te Arao'nun pasında topu alan Diego Rossi'nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 90+3'te Keny'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Maç 1-0 sona erdi.

ALTAY'A DESTEK

FENERBAHÇELİ taraftarlar, maç öncesinde kalecileri Altay Bayındır'a destek oldu. Son zamanlarda performansıyla ilgili eleştiriler alan milli kaleci için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısında bulunmuştu. Sarı-lacivertliler, maç öncesinde Altay'a sevgi gösterisinde bulundu. 24 yaşındaki kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

TRİBÜNLER YİNE DOLDU

FENERBAHÇELİ taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı. Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamını doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar, Medipol Başakşehir'i çalıştıran eski futbolcu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.