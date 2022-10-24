Galatasaray’a büyük şok

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray 2-0 öne geçtiği ve 2 kırmızı kart gördüğü maçta Alanyaspor ile yenişemedi: 2-2. 11. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Mertens ağları havalandırdı: 1-0. 22'de Efkan'ın hatasında Oliveira araya girerek topu kaptı ve bekletmeden pasını kale önündeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 31'de Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Candeias'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.



OĞUZ AYDIN DİREĞE TAKILDI

54'te ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın plase şutunda Galatasaray savunmasına da çarpan meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 68'de ceza yayının sağından Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-1. 90+1'de sağ taraftan Zinedine Ferhat'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Hassan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2. 90+4'te Abdulkerim Bardakcı'nın Efecan Karaca'ya yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Abdulkerim Bardakcı'yı oyundan attı. Maç 2-2 bitti.

ASLAN 9 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Sacha Boey'in orta sahada Daniel Candeias'a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey'e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterdi. Mücadelenin son anlarında 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Efecan Karaca'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Abdülkerim'e de direkt kırmızı kart verdi. Abdülkerim, kırmızı kart görmesinin ardından uzun süre hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulundu.







PALABIYIK'A SERT TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu. Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medya üzerinden de müsabakanın hakemi Ali Palaybıyık'a tepki gösterdi. Taraftarlar binlerce gönderi atarak yorumda bulundu.



BİZE KARŞI SAVAŞ AÇTILAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Hakemlere ateş püsküren Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik. Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Üzgünüz. Galatasaray'a karşı bir savaş başladığını net görüyoruz. Oyuncularım elimden geleni yaptı. Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz! Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok. İki kırmızı kart, geniş kadromuz var, diğer oyuncularla devam edeceğiz. Aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız."