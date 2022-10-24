Göz-Göz nihayet

TFF 1. Lig'de galibiyete hasret kalan Göztepe, zorlu Yeni Malatya deplasmanından 3 puanla döndü: 0-1. 6. dakikada Buğra'nın uzun topunda Yunus Emre'den sıyrılan Malle'nin şutunda kaleci Ekrem topu kornere gönderdi. 33'te Nshimirimana'nın pasında Doğukan ağları havalandırdı. Ancak hakem Ramazan Keleş ofsayt gerekçesiyle golü saymadı. 45+2'de Ali Akman'ın pasında penaltı noktası üzerinde Tijanic pozisyonu değerlendiremedi. 45+3'te Göztepe atağında Obinna sağ çizgiye inip kesti, Yasin affetmedi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.



ŞANS YÜZÜNE GÜLDÜ

İkinci yarının başında Yeni Malatya beraberlik fırsatını kaçırdı. 48'de Haqi Osman Göztepe ceza alanına girer girmez Tuğbey'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 50'de atışı kullanan Buğra'nın vuruşunda yan direkten dönen top Malle'ye çarptı sonrasında kaleci Ekrem topa sahip oldu. 70 ve 79'da Doğukan müsait pozisyonda kaleci Ekrem'i geçemedi. Maçı Göztepe 1-0 kazandı.başardı.



SARI-KIRMIZILILAR FARKLI 11 İLE SAHADA

Göztepe'de, Yeni Malatya karşısında Kokovic-Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu'ndan oluşan teknik heyet farklı on bir ile sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda, savunmada Dino, kart cezalısı Emre Çolak'ın yerine on bire dönerken, Tarık'ın yerine Yunus Emre, Mesut'un yerine cezası sona eren Tuğbey, Atanga'nın yerine de Yasin, ileri uçta da Kvasina'nın yerine Ali Akman forma giydi.

Göztepe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü yararlanamadığı genç golcü Ali ilk kez on birde oyuna başladı.

İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Palmer ve Mesut Kesik dünkü mücadelede de forma giyemedi. Sarıkırmızılı teknik heyet, sakatları yeni çıkan Yalçın Kayan riske edilmedi. Yedek soyunan Yalçın, ikinci yarıda Tuğbey'in yerine oyuna dahil oldu.

YİNE YASİN SAHNE ALDI

Göztepe'nin tecrübeli kaptanı Yasin Öztekin, Yeni Malatya deplasmanında sahneye çıkaran sarı-kırmızılı ekibe altın değerinde bir 3 puan kazandırdı. Ligde son golünü Göz-Göz'ün son galibiyetini aldığı 1-0'lık Altınordu maçında atan Yasin, dün de fileleri sarsarak büyük sevinç yaşadı. 35 yaşındaki futbolcu ligdeki 3. golünü kaydederek takımın en golcü futbolcusu oldu.