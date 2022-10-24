‘Grande’ atıyor Fırtına kaybetmiyor

TRABZONSPOR'DA ikinci sezonunu geçiren "Grande" lakaplı yıldızı Marek Hamsik'in gol ve asist yaptığı maçlarda bordomavililerin sırtı yere gelmiyor. Karadeniz temsilcisindeki 4. golünü 1-0 kazanılan Sivasspor maçında kaydeden 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, skora katkı yaptığı 7 maçta Trabzonspor yenilgi almadı. Bu süreçte 4 gol atıp 4 asist yapan Hamsik ile bordo-mavililer; 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Öte yandan Trabzonspor'un, Everton'dan kadrosuna kattığı Jean-Philippe Gbamin, her geçen gün daha da iyi bir performans sergiliyor. Ganalı ön libero, Sivasspor maçında da sahanın yıldızlarından biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu orta alanda rakiplerine geçit vermezken, 79 puan pas attı, girdiği 17 ikili mücadelenin 8'ini kazandı. 4 hava topunun 2'sini kazanan yıldız futbolcu, 3 kez top kapıp, bir kez de şut pası vermişti.

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