Beşiktaş 90’da yıkıldı

Beşiktaş Süper Lig'in 11. haftasında 1-0 öne geçtiği maçta Hatayspor'a 90. dakikada yediği golle mağlup oldu. Beşiktaş, maçta henüz ilk dakika dolmadan öne geçti. Muleka'nın pasında ceza sahasında topu kontrol eden Weghorst, kaleci Erce ile karşı karşıya kaldı. Weghorst'un vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1. 15'te N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı. 50'de Kamil Ahmet, sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Ze Luis, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

DEMİREL SARI GÖRDÜ

72'de El Kaabi, sıfıra kadar inerek kaleye vurdu, top yan ağlarda kaldı. 90'da Ribeiro, sol kanattan merkeze doğru yöneldi. Ruben topu ayağında fazla açınca Kaan Kanak, ceza sahasının önünden sert vurdu: 2-1. 90+7'de hakem Kadir Sağlam, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'e sarı kart gösterdi. Beşiktaş 2-1 mağlup oldu.

EN ERKEN GOL WOUT WEGHORST'TAN

TRABZONSPOR maçında sakatlanan ve kısa bir tedavi sürecinin ardından Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Wout Weghorst, fırtına gibi bir geri dönüş yaptı. Hatayspor'a karşı 31. saniyede sahneye çıkıp golünü atan Weghorst, 2022/23 sezonunda Süper Lig'deki en erken golü kaydeden isim oldu. Bu rekor daha önce 46. saniyede Antalya filelerini havalandıran Adana Demirsporlu Belhanda'ya aitti.

EYYAMCILIĞI GEREK YOK

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, son günlerde yaşanan hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çebi hakemlerle ilgili kan ve hava değişikliğinin fayda getireceğini belirterek '"Bu hakem arkadaşlarımızı değiştirelim' dediğimde, hakemlere bunu kötülük anlamında söylemedim. Maalesef gidenleri tekrar geri getirildiler. Neden geri getirildiler bilmiyorum" dedi.

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak maçla ilgili olarak ise yapılan hataların telafisinin şeklen veya kasıtlı olarak yapacakları bir maç olmamasını dilediğini belirterek "Şimdi G.Saray haksızlığa uğradığını iddia ederek serzenişte bulunuyor. Birinin bugün canı yandı deyip, eyyamcılık yapıp, öteki maçta ötekine sahip çıkmak gibi bir sonuçla umarım karşılaşmayız. Yani eyyamcılığa gerek yok" ifadelerini kullandı.

VALERİEN ISMAEL'DEN TEK DEGİSİKLİK

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Valerien Ismael, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Trabzonspor karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Ismael, Yeni Hatay Stadı'nda oynanan maçta ilk 11'de Ghezzal'ın yerine Muleka'ya yer verdi.