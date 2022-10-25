İzmir haftası

P rofesyonel liglerde geçtiğimiz hafta sonu İzmir rüzgarı esti. Spor Toto 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden 7 İzmir ekibinden 6'sı haftayı 3 puanla kapatırken, sadece 1'i rakibiyle yenişemeyerek 1 puan elde etti. 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, Denizlispor'u 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Son iki maçını kaybederek düşme potasına yaklaşan Göztepe yine dış sahada Yeni Malatyaspor engelini tek golle geçerek rahat bir nefes aldı. Altay ise İzmir'de 1-0 geriye düştüğü maçta Erzurum FK ile berabere kaldı.

FIRTINA'NIN ZİRVE İNADI

TFF İkinci Lig'de de İzmir ekipleri haftayı kayıpsız geçti. Beyaz Grup'ta Menemen FK, deplasmanda haftaya lider giren Ş.Urfa'yı 4-3 yenerek Play-Off yarışına ortak oldu. Kırmızı Grup'ta ise Bucaspor 1928, sahasında Ege ekibi Balıkesir'i 2-0'lık skorla geçerek zirve inadını sürdürdü.

KAF-KAF ÇIKIŞA GEÇTİ

Üçüncü Lig'de de İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Bergama Belediye hata yapmadı. 1. Grup'ta çıkışa geçen Karşıyaka sahasında Edirnespor'u 2-0'lık net skorla mağlup etmeyi başardı ve 3'te 3 yaptı. 3. Grup'ta mücadele eden Bergama Bld ise düşme potasındaki Tepecik'i 2-0 yenip, Play-Off umudunu tazeledi.

ALİ ÖZGÜN ŞOV YAPTI

MENEMEN'İN Urfa ekibini 4-3 yendiği maçta hattrick yaparak dikkat çeken Ali Özgün, krallık yarışına da ortak oldu. Gol sayısını 6'ya çıkaran başarılı golcü, Bursasporlu Cenk'in (7) ardından ikinci sıraya yerleşti.

MENEMEN FK YÜKSEK ATLADI

İkinci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfa deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen Menemen FK puan sıralamasında yüksek atladı. Sarı-lacivertliler, son 4 maçta 2 yenilgi, 2 bareberlikle irtifa kaybederken, Şanlıurfa'dan aldığı galibiyetle 4 basamak birden yükseldi. Geçen hafta evinde Arnavutköy'e yenilen İzmir ekibi 11. sıraya gerilerken, son aldığı galibiyetle puanını 17'ye çıkararak 7. sıraya yerleşti. Menemen FK'nın Play-Off hattı ile arasında sadece 1 puan kaldı.

KARŞIYAKA 3'TE 3 YAPTI

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Edirne galibiyeti ile üst üste 3. galibiyetini elde etti. Yeşil-kırmızılılar, Karaköprü Bld'yi evinde 2-1, Eskişehir'i deplasmanda 1-0 yendikten sonra sahasında Edirnespor engelini de kayıpsız geçen Kaf-Kaf, 16 puan ve averajla adını 2. basamağa yazdırdı. Bu periyotta grupta lider Yeni Mersin İY ile birlikte 3'te 3 yapan iki takımdan biri olan Karşıyaka, zirvede rakibini 5 puan geriden takibini sürdürdü. Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim Cumartesi 1954 Kelkit Bld'yi ağırlayacak Kaf-Kaf, yine kazanıp 4'te 4'le taraftarına çifte bayram yaşatmaya çalışacak. Edirne maçında perdeyi açan Emre, KSK formasıyla 2. golünü kaydederken, Onur Kolay da 4 gole ulaşarak Kaf-Kaf'ın en skorer ismi oldu.

BUCA 1928 EMİN ADIMLARLA

Bucaspor 1928, Ege derbisinde Balıkesirspor'u 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetle zirve yarışına tutundu. Sarı-lacivertliler puanını 22'ye çıkarıp 4. sırada lider Karacabey'i 3 puan geriden takibini sürdürdü.

SADECE ALTAY 1 PUAN ALDI

Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, haftayı galibiyetle kapatamayan tek İzmir ekibi oldu. Siyah-beyazlılar, evinde ağırladığı Erzurumspor FK ile berabere kalırken, düşme potasından çıkma fırsatını da tepti. Puanını 8'e çıkaran Altay, 16. sırada averajla düşme potasının zirvesinde yerini aldı. Siyah-beyazlılar ateş hattından bir türlü kurtulamadı.

SADECE 2 HAFTA DİPTEN ÇIKTI

Ligde ilk 4 hafta kazandığı tek puanla düşme hattında yer alan siyah beyazlılar, 5 ve 6. haftalarda kendisini barajın üstüne atsa da son 4 haftada elde ettiği 3 beraberliğe rağmen yine dibe çöktü. Siyah-beyazlılar, bu hafta cumartesi günü 6. sıradaki Sakarya ile deplasmanda zorlu bir maç oynayacak. Altay'da Yusuf Tekin ve Ceyhun Gülselam 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor.

BERGAMA BLD'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattına yerleşmek için mücadele eden Bergama Bld., sezon başından bu yana evindeki yenilmezlik serisini sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, önceki gün Tepecik'i 2-0 yenerek evindeki başarılı seriye devam etti. Sahasında taraftar ve saha gücünü ortaya koyan İzmir ekibi, Bergama 14 Eylül Stadı'nda ligin zirvesindeki Çankaya FK ile 1-1, Fatsa'yla ise 0-0 berabere kalırken A.Hopa ve Tepecik'i 2-0'lık skorlarla mağlup ederek ikide iki yaptı. Bu süreçte rakip ağları 6 kez havalandıran İzmir ekibi kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Bergama, 10 puanla 9. sıraya yükselerek Play-Off hattıyla aradaki puan farkını 2'ye indirdi

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