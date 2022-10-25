İZVAK heyetinden TFF Başkanı Büyükekşi’ye ziyaret

İZVAK'tan yapılan açıklamada, ziyarette TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya'nın da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Büyükekşi, TFF genel kurulu öncesinde İzmir'de yaptığı sunumdaki projelerin çoğunu hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükekşi, "Ancak daha yapılacak çok işimiz var. Birlikte çalışma kültürüne ve bunun başarı getirdiğine her zaman inandım. Kulüplerimize kaynak yaratmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda İzmir'e gelip İzmir kulüplerinin çalışmalarını, özellikle tesisleşme ve altyapı çalışmalarını yerinde görmek istiyorum. Bu çalışmalara daha fazla katkıyı nasıl sağlarız, nasıl daha faydalı oluruz, bunları birlikte değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İZVAK Başkanı Ali Erten de İzmir'de, kulüpler arasında iş birliği ve dayanışma ortamı geliştirdiklerini vurgulayarak, "Değerli kulüp başkanlarımızla el ele vererek böyle bir dönemin öncülüğünü yapmak gurur verici. Sayın Federasyon Başkanımıza, İzmir'e verdiği değer ve yoğun çabaları için çok teşekkür ederiz. En kısa sürede kendisini İzmir'de konuk etmekten mutluluk duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.