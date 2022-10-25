ÖNCEKİ Gün Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta yine futboldan çok hakem konuşuldu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararları büyük eleştiri toplarken, özellikle Boey'i oyundan attığı pozisyon akıllarda kaldı.

Bu pozisyon ile ilgili eski hakemler şu yorumlarda bulundu:

ERMAN TOROĞLU: Mesafe uzak. Top kaleye gitmiyor. Topu kazanma şansı net değil. Savunma oyuncusu yok. Eğer topu Alanyalı oyuncu alsaydı ve Muslera müdahale yapsaydı Muslera kesin kırmızı görürdü.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: "Ali Palabıyık gömülüyor ama kimse Koray Gençerler'den bahsetmiyor. Faul olup olmadığı bile tartışılacak bir pozisyonda, bariz gol şansı olduğunu düşünmek. Kesinlikle yanlış karar.

FIRAT AYDINUS: "Sacha Boey'e gösterilen kırmızı kart yanlış. Bariz gol şansı yok.

BÜLENT YILDIRIM: Hakem topun nerede olduğunu süzemedi, yanılıp kırmızı verdi. Muslera'nın yetişme şansı var. VAR devreye girmeli ve durumu kurtarmalıydı.

'HIRSIZ PALABIYIK'

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı. Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

"LİGDEN ÇEKİLMEK SORUNU ÇÖZMEZ"

GALATASARAY'IN ligden çekilmesinin sorunu çözmeyeceğini dile getiren Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, "Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değildir, Türk sporunun sorunudur. Galatasaray'ın ligden arkasında bir hazırlık olmadan çekilmesi bu sorunu çözmez, bu sadece maç olayı gibi de görülemez" dedi.