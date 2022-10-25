Petkim’den anlamlı galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 94-75 yenen Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, galibiyeti Galatasaray Nef karşılaşmasında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı anlaşılan Silas Melson'a hediye ettiklerini bildirdi. Gören, şöyle konuştu: "Sakatlıklar yaşadık, birçok şanssızlığımız oldu ama bırakmadık. Dün maçı kazanacağımıza dair hissiyatım vardı ama oyuncularımın bu kadar yürekli oynayacağını beklemiyordum. Tüm maçı kontrol ettik ve inanılmaz bir galibiyet aldık.

SIRADAKİ RAKİP BURSASPOR

Bu galibiyeti, bebeği olduktan bir hafta sonra sakatlanıp sezonu kapatan Silas Melson'a hediye ediyoruz. Hücumda topu paylaştığımız gün durdurulamaz bir takımız. Takımı bu maça çok iyi hazırlayan yardımcı antrenörlerime de teşekkür ediyorum." Aliağa Petkimspor, 30 Ekim Pazar günü Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.