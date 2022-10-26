Alaçatı zirvede

BÖLGESEL Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden ve son üç maçta yenilgi yüzü görmeyen Alaçatıspor, zirveye kuruldu. Ligin 4. haftasında kendi sahasında Gazi Mahallesi'ni ağırlayan Alaçatı ekibi, Şahin Fırat ve Yavuz Selim Şentürk'ün attığı gollerle galibiyete uzanmasını bildi. İzmir ekibi zorlu maçta 3 puanın sahibi olurken, 9 puanla ligin yeni lideri oldu.

Teknik direktör Necip Emre Yılmaz ise zorluk seviyesi yüksek bir maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, "Bu zorlu maçlardan galip çıkmak çok önemli. Oyuncularımı sahaya koymuş oldukları karakterden ve vermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Lider olmak çok keyifli ama bir o kadar da sorumluluğu yüksek" dedi. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ozan Gençalp, haklı bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Lider olmak çok önemli. Ama bunu sürdürebilmek daha önemli. Taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu haftaki galibiyetimizi taraftarımıza armağan ediyoruz" dedi.