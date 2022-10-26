Altekma’nın gözü yüksekte

2022-2023 sezonuna 3 yeni yabancı, 4 dış transfer ve altyapıdan yetişen 2 oyuncuyu A takım kadrosuna alarak başlayan Altekma, Efeler Ligi'nde oynadığı 5 maçtan 7 puan çıkartarak iddialı olduğunu gösterdi. Oynadığı 5 maçta Tokat Belediye Plevne ve Hekimoğlu Global Connect'i yenen, Arkas Spor karşısında puan çıkartan Altekma 7 puanla 5. haftayı Play-Off hattının averajla bir basamak dışında tamamladı. Kadrolarını bu sezon büyük ölçüde yenilediklerini belirten Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başcı, "Yeni ekibimiz genç oyuncuların yanı sıra takıma ağabeylik yapacak oyunculardan kurulu.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Uyum sorununu son derece çabuk aşarak lige hemen adapte olduk. İlk haftalarda yaşanan bazı sakatlık ve hastalık sorunlarını da atlattıktan sonra son maçımızda ortaya koyduğumuz mücadele dolu oyun ve galibiyet ile ligin kilit takımı olacağımızı gösterdik. 'Son topa kadar mücadele' sloganımızdan vazgeçmeden Play-Off hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi altıncı hafta maçında cumartesi günü Kayseri'de Develi Bld'nin konuğu olacak.