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Haberler Spor Çiğli Belediye doludizgin

Çiğli Belediye doludizgin

26.10.2022

Çiğli Belediye doludizgin
BÖLGESEL Amatör Lig 9. Grup'ta Çiğli Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Geride kalan 4 haftada yenilgi yüzü görmeyen, sahadan 1 beraberlik, 2 de galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Kızılcabölükspor'u da kayıpsız geçerek zirveye ortak oldu. Mevlüt Berkay Çidem ve Gökhan Sürücü'nün ayağından gelen gollerle rakibi devirmeyi bilen Çiğli, bu sonuçla puanını 10 yükseltti ve averajla liderlik koltuğunda oturan Sarayköy'ün peşini bırakmadı, farkın açılmasına izin vermedi. Sarayköyspor, Viven Bornova FK ve Didim ile yenilgi almayan 4 takımından biri olan Çiğli'de teknik direktör Ufuk Atlas önemli bir galibiyet aldıklarını, yenilmezlik serisini sürdürerek koltuğun sahibi olmak istediklerini ifade etti.
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