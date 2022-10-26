Federasyonun konuğu İzmir

İZMİR'İN profesyonel futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileri, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) öncülüğünde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi özel davetli olarak ziyaret etti. Büyükekşi, seçim öncesi İzmir'e gelerek İZVAK'ta kulüp başkanları ve İZVAK Yönetimi ile buluşup projeleri hakkında bilgilendirme yapmıştı.

Aynı zamanda İZVAK Başkan Vekili olan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya'nın da eşlik ettiği ziyarete İZVAK Yönetim Kurulu da katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Başkan Büyükekşi, İZVAK Başkanı Ali Erten'den başlayarak kulüp başkan ve temsilcilerine tek tek söz verdi, isteklerini öğrenip, organizasyonları, hedefleri ve yapılanmaları hakkında da bilgiler aldı. Toplantı sonrası Büyükekşi; "Birlikte çalışma kültürüne ve bunun başarı getirdiğine her zaman inandım. Kulüplerimize kaynak yaratmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalara daha fazla katkıyı nasıl sağlarız, nasıl daha faydalı oluruz, bunları da birlikte değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.