Fener’in yıldızlarına Avrupa kancası

Süper Lig 'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i Kadıköy'de 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Fenerbahçe'de performansları zirve yapan oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor. Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Crespo için Ocak ayına kadar Fenerbahçe'ye resmi tekliflerin iletilmesi bekleniyor. İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüpleri çoğunluğu oluştururken Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisi bulunuyor.Sarı-lacivertli yönetim gelmesi muhtemel cazip teklifler karşısında nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu. Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesi yüksek bir ihtimal. Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açması bekleniyor. Szalai için 18 milyon Euro, Crespo için ise 15 milyon Euro gibi rakamlar konuşuluyor. Fakat her durumda Fener yönetimi teknik direktör Jesus'un da fikirlerini alarak nihai karara varacak.

