Manisa FK’da Grezda kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manisa Futbol Kulübü'nde, 27 yaşındaki Arnavut oyuncu Eros Grezda performansıyla sınıfta kaldı. Ligde sadece Boluspor maçına ilk 11'de başlayıp 45 dakika oynayan, kupada ise Eynesil Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alıp 68 dakika sahada kalan Grezda, bu sezon 7 maçta 180 dakika şans bulabildi. Hırvatistan ekibi Sibenik'ten büyük umutlarla transfer edilen Grezda, 5 maçta sonradan oyuna girerken teknik direktör Levent Eriş'in gözüne giremedi. 27 yaşındaki oyuncu, Adanaspor ve Eyüpspor maçlarından sonra bu hafta Ç.Rize maçında da yedek kulübesinde oturdu, Altay maçında 90. dakikada sahaya alındı, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

ÜMİT YÖNEY