  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’da Grezda kayıp

Manisa FK’da Grezda kayıp

26.10.2022

Manisa FK’da Grezda kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manisa Futbol Kulübü'nde, 27 yaşındaki Arnavut oyuncu Eros Grezda performansıyla sınıfta kaldı. Ligde sadece Boluspor maçına ilk 11'de başlayıp 45 dakika oynayan, kupada ise Eynesil Belediyespor karşısında ilk 11'de görev alıp 68 dakika sahada kalan Grezda, bu sezon 7 maçta 180 dakika şans bulabildi. Hırvatistan ekibi Sibenik'ten büyük umutlarla transfer edilen Grezda, 5 maçta sonradan oyuna girerken teknik direktör Levent Eriş'in gözüne giremedi. 27 yaşındaki oyuncu, Adanaspor ve Eyüpspor maçlarından sonra bu hafta Ç.Rize maçında da yedek kulübesinde oturdu, Altay maçında 90. dakikada sahaya alındı, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

ÜMİT YÖNEY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA