4’te 4 olsun

AVRUPA'DAKİ temsilcilerimiz bugün 5. hafta maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, zirvede yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bugün Fransa'nın Rennes takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic görev yapacak.

Fenerbahçe, Rennes karşısında kazanması durumunda grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

Trabzonspor ise H Grubu'nda Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek. Bu iki mücedele Exxen platformundan ekranlara gelecek.

M.Başakşehir, Konferans Ligi A Grubu'nda Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak. 19.45'te başlayacak maçı, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan yayımlanacak.

Romanya temsilcisi CFR Cluj ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, 22.00'daki maçı Norveçli hakem Rohit Saggi düdük çalacak. Karşılaşmayı Exxen yayımlayacak.