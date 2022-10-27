Fenerbahçe 3-0’dan geri döndü

Stat: Ülker
Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 60 Alioski), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 61 Zajc), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Mor), Valencia, Pedro (Dk. 61 Batshuayi)
RENNES: Mandanda (Dk. 52 Doğan Alemdar), Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud (Dk. 70 Assignon), Tait, Ugochukwu, Terrier (Dk. 84 Kalimuendo-Muinga), Majer (Dk. 70 Desire Doue), Gouiri (Dk. 84 Sulemana)
Goller: Dk. 5 ve 30 Gouiri, Dk. 16 Terrier (Rennes), Dk. 42 Valencia, Dk. 82 Zajc, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 3 Arao, Dk. 28 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 73 Desire Doue, Dk. 90+1 Ugochukwu, Dk. 90+4 Traore (Rennes)
İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.
80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.
82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-3
88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3
Karşılaşma, 3-3 sona erdi.