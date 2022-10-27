  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fenerbahçe 3-0'dan geri döndü

Fenerbahçe 3-0'dan geri döndü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında 3-0 geriye düştüğü maçta Fransa ekibi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

AA

27.10.2022, 22:12

Fenerbahçe 3-0’dan geri döndü

Stat: Ülker

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique (Dk. 60 Alioski), Szalai, Osayi-Samuel, Arao (Dk. 61 Zajc), Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 78 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Mor), Valencia, Pedro (Dk. 61 Batshuayi)

RENNES: Mandanda (Dk. 52 Doğan Alemdar), Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud (Dk. 70 Assignon), Tait, Ugochukwu, Terrier (Dk. 84 Kalimuendo-Muinga), Majer (Dk. 70 Desire Doue), Gouiri (Dk. 84 Sulemana)

Goller: Dk. 5 ve 30 Gouiri, Dk. 16 Terrier (Rennes), Dk. 42 Valencia, Dk. 82 Zajc, Dk. 88 Emre Mor (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 3 Arao, Dk. 28 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 73 Desire Doue, Dk. 90+1 Ugochukwu, Dk. 90+4 Traore (Rennes)

İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı 71. dakikada Fenerbahçe geliştirdi. Emre Mor'un ceza sahası sağ çaprazından içeri gönderdiği topla sol çaprazdaki Valencia buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

80. dakikada ceza sahası içinde sekerek havadan gelen topu iyi kontrol eden Batshuayi'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kornere çeldi.

82. dakikada sarı-lacivertli ekip, farkı 1'e indirdi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Zajc'ın şutunda, top sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-3

88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre Mor'un sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlara gitti: 3-3

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA