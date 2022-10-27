Hedefleri yine madalya

Son yıllarda ülkemizi cimnastikte uluslararası alanda başarı ile temsil eden İzmir'de yetişen sporcular, 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Liverpool'da düzenlenecek 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda da yine madalya kovalayacak. Organizasyonda İzmirli Yılmaz Göktekin'in antrenörlüğünü yaptığı ayyıldızlı ekibimizde yine bu kentte yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu ve Mehmet Ayberk Koşak yer alacak.

İBRAHİM ÇOLAK YOK

Paralel barda çifte Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü olan Ferhat Arıcan, 2019'da paralelde ilk gümüş madalyamızı kazanıp, bu yıl Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genel tasnif kategorisinde tarihimizin ilk madalyalarını Adem Asil'le birlikte getiren Ahmet Önder gibi isimler hem bireysel hem de takım madalyası hedefliyor. Sol el tarak kemiği kırılan İbrahim Çolak ise şampiyonada yer alamayacak.