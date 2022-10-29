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Haberler Spor Dev maç F.Bahçe Beko’nun

Dev maç F.Bahçe Beko’nun

29.10.2022

Dev maç F.Bahçe Beko’nun
TURKİSH Airlines EuroLeague'in 5. haftasında oynanan Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 88-79 mağlup etti. Bu sonuçla 5'te 5 yapan Fenerbahçe Beko, Euro- League'de ilk 5 hafta sonunda namağlup tek takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk periyot, 27-26 Efes'in üstünlüğü ile geçildi. F.Bahçe, 2. periyotta vites yükseltti ve soyunma odasına 49-44 önde gitti. 2. yarıda oyun üstünlüğünü kaptırmayan F.Bahçe, Türk derbisinde kazanan taraf oldu: 79-88.
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