Bize sahip çıkın

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, zirve savaşı vermesine rağmen destek görememekten şikayetçi. Ligde 3'te 3 yaparak 25 puanla lider İskenderun'u 3 puan geriden takibini sürdüren Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, başarılı tabloya rağmen manevi olarak yalnız bırakıldıklarını söyledi. "Maddi beklentimiz yok" diyen genç çalıştırıcı, "Biz bütünleşmiş ve liderliğe oynayan başarılı bir takımız. Maddi olarak bir beklentimiz yok. Tesislerimiz, stadımız ve tüm imkanlarımız bize fazlasıyla yeter. İzmir'den beklediğimiz desteği göremiyoruz. Sanki gözlerini bize kapattılar" dedi.



'TAKDİR GÖRMEK İSTİYORUZ'

İstedikleri havayı yakaladıklarına işaret eden Dumlupınar, "Ligin başından bu yana 1 kere mağlup olduk. Kırklareli maçında bir takım talihsizlikler yaşadık. O maçta da istatistiklere baktığımızda topla yüzde 70 biz oynamışız. Şampiyonluğa ve 1. Lig'e en önemli aday takım biziz. Ama nedense bizim bu başarımız insanlar tarafından görmezden geliniyor. Medya bizi umursamıyor. Kamuoyu tarafından takdir görmek istiyoruz. Başarılarımızın manevi karşılığı olmalı" ifadelerini kullandı. Ligde ofansif futbol oynadıkları için rakip takımların sürekli oyunu durdurarak zaman çaldığını söyleyen Cüneyt Dumlupınar şunları söyledi: "Fair-Play'e inanıyorum ama takımlar bizim hakkımızı gasp ediyorsa bu fair-play olmuyor. Eğer sakatlık varsa topu taca attıklarında topu geri rakibe göndeririz ama art niyet sezersek, puanımızı çalmaya çalıştıklarını düşünürsek, rakibe topu vermiyoruz. 6 haftadır bu kararı aldık" dedi.





6 MAÇTA 15 PUAN TOPLADI

Bucaspor 1928, son 6 maçta yakaladığı çıkışla zirveye ortak oldu. İlk altı karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan Fırtına, son 6 maçlık periyotta ise 5 galibiyet ve tek yenilgisini alarak 15 puanı hanesine yazdırdı. Ligde 25 puanla 4. sırada olan sarı-lacivertliler, lider İskenderun (28), Kocaeli (27) ve Karacabey Bld (26) ile zirve yarışı yapıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL