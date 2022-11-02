  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK’ya FIFA’dan şok

Menemen FK’ya FIFA’dan şok

Eski kaleci Selmani’nin yetiştiricilik bedeli nedeniyle transfer yasağı geldi

2.11.2022

Menemen FK’ya FIFA’dan şok
TFF 2. Lig'de bu sezon yönetimini Altay'ın eski başkanı olan Özgür Ekmekçioğlu'nun kurduğu Ekmas Sportif Yatırımlar'ın devraldığı Menemen Futbol Kulübü'nün başı kulübün geçmiş dönemden borçları nedeniyle dertte. FIFA, sarı-lacivertlilere eski başkan Tahir Şahin döneminden kalan borç nedeniyle hem A takım, hem de altyapıyı kapsayan transfer yasağı getirdi. Menemen'in 2019 yılında Arnavutluk'un KF Laçi takımından alıp, 2020-2021 sezonunun devre arasında Boluspor'a yolladığı kaleci Gentian Selmani'nin ödenmeyen yetiştiricilik bedeli nedeniyle yeni yönetimin başı ağrıdı.

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA
KF Laçi'nin 120 bin Euro yetiştiricilik bedeli alacağı olduğunu Mayıs 2021'de karara bağlayıp, Ağustos 2021'de temyizde kesinleştiren FIFA Disiplin Komitesi, parayı ödemeyen Menemen'e transfer yasağı verdi. Ayrıca 15 bin İsviçre Frangı da ceza alan Menemen, faizleri hariç güncel kurla 2 milyon 220 bin TL tutan KF Laçi'ye olan borcunu ödemezse puan silme ve küme düşürme yaptırımlarıyla da karşı karşıya gelecek. Menemen FK'nın başının daha önce eski yönetim tarafından taksitlendirilen Nijeryalı Ibrahim Akanbi Rasheed'in yetiştiricilik bedeli, geçmişte yapılmayan SGK ve vergi ödemeleri nedeniyle de ağrıması öngörülüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA