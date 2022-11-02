Petkimspor sol şeritte

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son haftalardaki çıkışıyla kıl payı kurtulan Aliağa Petkimspor, bu sezon yenilediği kadrosuyla maratona iyi başladı. Üst üste ikinci galibiyetini son Eurocup finalisti Frutti Extra Bursaspor'u 80-72 yenerek alan Petkimspor, 5 maçta 3 galibiyete ulaştı. Mağlup olduğu Anadolu Efes ve Galatasaray NEF karşılaşmalarında da galibiyeti son periyotta kaçıran Aliağa Petkimspor bu yıl iddiasını kanıtladı.



BAHANE ÜRETMİYORUZ

Mücadelenin ardından oyuncularını kutlayan antrenör Burak Gören, "Bursa takımına ve antrenörüne Türk basketboluna kattıkları güzellikler için teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum. Oyuncu kadrosu teknik ve taktik olarak çok iyi hazırlanmış, formda bir takıma karşı oynadık. Gerçekten kimyası çok düzgün, şartlar ne olursa olsun bahane üretmeden işini yapan bir takımız. Eksik olmamıza rağmen seyircimizin de desteğiyle müthiş bir galibiyet aldık. Sezona başlarken en önemli parolamız geçen sene yaşadığımız sıkıntıları yaşamamaktı. Çok şükür ki zorlu bir fikstürde 3. galibiyetimizi aldık. Salona gelenlere ve oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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