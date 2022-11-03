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Haberler Spor Trabzon kazandı ama yetmedi

Trabzon kazandı ama yetmedi

Son maçta Ferencvaros’u yenen Fırtına yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek

04.11.2022, 01:26

Trabzon kazandı ama yetmedi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, grubu 3. sırada tamamladı. Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. 7. dakikada Eren'in pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 13'te Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin şutunda yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı. 22'de Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı. Karşılaşma boyunca rakibine gol şansı vermeyen Karadeniz ekibi ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi, maçı 1-0 kazandı. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden fırtına, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.
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