Zafer gecesi olsun

Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bugün son maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve 23.00'te başlayacak maçı Hırvat hakem Duje Strukan yönetecek. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmada Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak. Grupta 6 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor. Karşılaşmalar Exxen'den yayımlanacak. Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak mücadelede Gürcü hakem Goga Kikacheishvili görev alacak.



LİDERLİK İÇİN SAHADALAR

Turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen Sivasspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Eden Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Mücadeleler TV 8,5'tan canlı olarak ekranlara gelecek.



Son maçlar öncesinde 11 puanla Rennes'in +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak, bol gollu galibiyet arayacak.



Trabzonspor'un grubu 2. sırada bitirmesinin yanı sıra 3. sırada bitirme ve gruptan çıkamama ihtimalleri de bulunuyor.



Başakşehir, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. Konferans Ligi'nde grup liderleri, son 32 turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak son 16 turuna çıkmak.



Avrupa kupalarında daha önce 27 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı. Yiğodolar, 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.