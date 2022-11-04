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Haberler Spor Fenerbahçe lider çıktı

Fenerbahçe lider çıktı

Kanarya 23. dakikada genç yıldızı Arda Güler ile öne geçti. 45+2. dakikada Willian Arao skoru belirleyen golü kaydetti. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitirerek büyük başarı sağladı.

04.11.2022, 01:25

Fenerbahçe lider çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 5. dakikada sağdan Arda Güler'in ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Szalai'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 23'te Crespo'nun savunma arkasına uzun pasında kaleci Bushchan ile savunma arasındaki anlaşmazlıkta top Arda Güler'in önünde kaldı. Genç oyuncu, bekletmeden gelişine vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 45+2'de Arda Güler'in kullandığı korner sonrası ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

VALENCIA NET GOLÜ KAÇIRDI
60'ta Crespo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Bushchan topu ayaklarıyla uzaklaştırdı. 69'da kazanılan serbest vuruşta Lincoln'ün sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi. F.Bahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ
Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve ilk yarıda bir gol, 1 asist yaparak yıldızlaşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, tarihe geçti. Arda Güler, Jude Bellingham'ı (19 yaş 98 gün) geride bırakarak bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç oyuncu oldu (17 yaş 251 gün).

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