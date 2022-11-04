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Haberler Spor Horozkentspor puanla dönüyor

Horozkentspor puanla dönüyor

4.11.2022

Horozkentspor puanla dönüyor
Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Horozkentspor, lider Pendik Çamlıkspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Üsküdar Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynan maçta 14. dakikada Hasibe Karagönlü ile öne geçen Horozkentspor, 30'da Mine Yıldız'ın golüne engel olamadı. İlk yarı 1-1 sona ererken taraflar ikinci yarıda yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince, ilk yarıda atılan gollerle mücadele 1-1 sona erdi. Horozkentspor, 4. haftada 6 Kasım Pazar günü İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı'nı konuk edecek.

■ SEBAHATTİN ALP
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