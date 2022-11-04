Menemen’in süper ikilisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK'yı süper ikilisi taşıyor. İzmir temsilcisinde Ali Özgün ve Muhammed Enes Yılmaz, sarılacivertlilerin kaydettiği 18 golün 11'ine imza atarken, toplanan puanların baş mimarı oldular. Sezon başında Sakaryaspor'dan daha önce de formasını giydiği Menemen'e dönen tecrübeli forvet Ali Özgün çıktığı 10 maçta rakip ağları 7 kez sarsma başarısı gösterdi. Yine yaz transfer döneminde Belediye Derincespor'dan kadroya katılan Muhammed Enes ise 9 maçta 4 gol atarak büyük katkı verdi.



SIRADA NAZİLLİ BLD. VAR

Sarı-lacivertlilerde Ali Özgün son iki maçta ağları 4 kez sarsarak adeta tecrübesini konuştururken, Muhammed Enes ise son oynanan Soma maçında takımının ilk golünü kaydederek galibiyete katkı sağladı. İzmir ekibinde bu iki isim dışında Emre Keskin, Ferhat Çolcuoğlu ve Ziya Alkurt ise 2'şer gol attı. Sarı-lacivertliler bu hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak.



■ BERKE ÖZBAY

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