Muğlalı bisikletçiler Türkiye ikincisi oldu

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Bisiklet Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Karya GSK Bisiklet Takımı rüzgar gibi esti, Türkiye ikincisi olmayı başardı. Türkiye ikincisi olan Muğla Karya GSK Bisiklet Takımı, bu sonuçla 2022 yılı kapanış yarışı sonunda genel klasmanda Türkiye'nin en iyi takımları Spor Toto ve Konya BŞB'nin ardından Türkiye 3.'lüğünü elde etti. En son Gaziantep Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak kürsüde yerini alan Muğla Karya GSK Bisiklet takımı bu sefer çıtayı bir üst seviyeye taşımış oldu.



'HEDEFİMİZ EN ÜST SIRA'

Muğla'nın ismini kürsüye taşıyan Muğla Karya GSK Başkanı İlker Cömert, "Bizleri gururlandıran sporcularımı kutluyorum. Kısa sürede Muğla'da bisiklet sporunu taşıdığımız nokta ile gurur duyuyoruz. İlimizi gerek ulusal gerekse uluslararası arenada başarı ile temsil ediyor olmak paha biçilmez. Artık hedeflerimiz çok daha büyük. Sponsorlarımıza bu muhteşem tabloya verdikleri destek için teşekkürler" dedi.



■ OSMAN AKÇA

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