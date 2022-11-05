2. Lig’de derbi telaşı

TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren İzmir ekipleri, bugün Ege derbisinde zorlu rakiplerle oynuyor. Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bucaspor 1928 bugün Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te Fethiyespor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, 11. sıradaki Fethiyespor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Beyaz Grup'ta ikide iki yaparak zirve hedefinde emin adımlarla ilerleyen Menemen Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor'a konuk oluyor. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te oynanacak.

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