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Haberler Spor 2. Lig’de derbi telaşı

2. Lig’de derbi telaşı

Beyaz Grup’ta Menemen FK, deplasmanda Nazilli Bld’ye konuk oluyor Kırmızı Grup’ta ise Bucaspor 1928 aynı saatte Fethiyespor’u ağırlıyor.

5.11.2022

2. Lig’de derbi telaşı
TFF 2'nci Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren İzmir ekipleri, bugün Ege derbisinde zorlu rakiplerle oynuyor. Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pazarspor'u 1-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Bucaspor 1928 bugün Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te Fethiyespor'la karşılaşacak. İzmir ekibi, 11. sıradaki Fethiyespor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Beyaz Grup'ta ikide iki yaparak zirve hedefinde emin adımlarla ilerleyen Menemen Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor'a konuk oluyor. Nazilli İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te oynanacak.
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