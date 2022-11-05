Potada büyük heyecan

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Ege ekipleri bugün birbirinden zor müsabakalarda galibiyet için parkeye çıkacak. Günün ilk maçında son 2 maçını kazanarak adını Play-Off hattına yazdıran Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanına 3'te 3 yapma hedefiyle çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.



MANİSA ZİNCİR KIRACAK

Sezonun ilk 4 maçını kaybettikten sonra ilk galibiyetini Büyükçekmece'yi yenerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, bugün Konyaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki maç 15.30'da oynanacak. Üst üste 3 mağlubiyetle düşme hattına gerileyen Manisa BŞB ise Türk Telekom'u zincir kırmak için ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak.

ARKAS SPOR'UN RAKİBİ F.BAHÇE

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, bugün Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak. Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor maçı saat 13.00'te Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, iyi hazırlandıkları müsabakadan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Puan cetvelinde sıralamayı yakından ilgilendiren maçta kazanmayı hedefliyoruz"şeklinde konuştu.

ALTEKMA'NIN KONUĞU HATAY

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Altekma, bugün zorlu bir maça çıkacak. Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi alıp 7 puanla 11'inci sırada yer bulan Altekma, bugün evinde 8 puanla 8'inci sıradaki Hatay BŞB'yle karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.