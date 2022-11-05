Yeni Asır süper başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Basın Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Yeni Asır Gazetesi, organizasyona galibiyetle başladı. İlk maçında İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı'nın karmasından oluşan Ajans Spor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, sahadan 5-4 galip ayrıldı. Yeni Asır, müsabakaya Mert Erzekli, Ogün Özdemir, Mert Alpdündar, Berke Özbay, Çağrı Zörer ve Celal Birkan Yüksel ile başladı.

Kırmızı- beyazlılarda Melih Demirtaş ise ikinci yarıda forma giydi. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Yeni Asır'ı galibiyete taşıyan golleri Birkan (2), Mert Alpdündar, Çağrı ve Berke kaydetti. Yeni Asır Gazetesi grubundaki ikinci maçında 11 Kasım Cuma günü saat 22.00'de Cumhuriyet Gazetesi ile karşılaşacak.Yeni Asır, rakibini yenerek son maç öncesi gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.