Menemen FK kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste iki maçını da kazanarak Play-Off potasına giren Menemen FK, deplasmanda Ege ekibi Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilerek yara aldı. Maça Menemen atak başladı. 9'da sağ çaprazdan Ali Özgün sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 21'de sol çaprazdan Mert Estik vurdu, kaleci Zülküf topu 90'dan çıkardı. 30'da Aldulkadir'in şık vuruşunda top direğin bir karış üstünden auta çıktı. 36'da sağdan Bedirhan içeri kesti. Ali Özgün'ün ıska geçtiği topu arka direkte önünde bulan Enes kaleye şutladı. Nazilli defansı topu çizgiden çıkardı.



GOLLER İKİNCİ 45'TE GELDİ

53'te hızlı gelişen Nazilli hücumunda Fatih Üge'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Zülküf Özer topu bir kez daha 90'dan çıkardı. 57'de Alim'in ceza alanı içinden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 62'de boş pozisyonda Kaan'ın şutunu kaleci Zülküf Özer çeldi. Sola açılan topa bir kez kaleye gönderen Alim'in şutu yan ağlarda kaldı. 77'de sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta direkt kaleyi düşünen Alim kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 90+3'te Seçkin sol çaprazdan içeriye kesti. Havada yön değiştiren top üst direkten oyun alanına dönerken Ali Özgün'ün şutu bu kez kaleci Zekeriya'da kaldı. Menemen FK, Nazilli Bld'ye 2-0 yenildi.



TÖRAYDIN'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, Ege derbisinde Nazilli Belediye karşısında iki değişiklikle sahaya çıktı. Son oynanan Somaspor maçı on birinde iki değişikliğe giden başarılı teknik adam Ferhat'ın yerine Bedirhan'a, Atalay'ın yerine de Ekrem'e on birde şans verdi. Sarı-lacivertlilerde, Ferhat sarı kart cezası nedeniyle forma giyemezken Atalay ise olumsuz performansı nedeniyle dün yedek soyundu.



GURBETTE YOK

Menemen FK, Nazilli deplasmanından puansız dönerken, dış sahadaki kötü performansını sürdürdü. Son iki deplasmandan 4 puan çıkaran, sarılacivertliler gurbette oynadığı 6 maçta 2. yenilgisini alırken, 3 beraberlik ve tek galibiyetle hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. Galip geldiği son iki maçta rakip fileleri toplam 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi, dünkü karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.