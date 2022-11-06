Süpersin Arkas

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu yedinci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İstanbul'da konuk olduğu Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Son iki maçtan galibiyetle ayrılamayan İzmir ekibi bu galibiyetle kendine geldi. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Arkas, rakibi karşısında baştan sona üstün oynadığı ilk seti 25-20 aldı. İkinci set de oldukça çekişmeli geçti. Büyük heyecana sahne olan seti 25-22 alan İzmir ekibi karşılaşmada 2-0 öne geçti.



İZMİR EKİBİ FENER'E İZİN VERMEDİ

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe bir ara öne geçse de moladan sonra toparlanan İzmir temsilcisi, bu seti de 25-22 kazanırken, mücadelenden 3-0 galip ayrıldı. Arkas Spor'da Efe Mandıracı ürettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken bu oyuncuyu 13 sayıyla Burutay Subaşı ve 11 sayıyla da Mirza Lagumdzija takip etti.

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