Adem Asil tarih yazdı

İZMİR'DE yetişen Mısır asıllı Türk vatandaşı Adem Asil, 2022 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alıp tarih yazdı. Mısır'da 1999 yılında doğup cimnastiğe başlayan Adem Asil, 2017'de 18 yaşındayken İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi'nde okumaya başlayan genç sporcu, İbrahim Çolak'ı yetiştiren İzmirli Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'le çalışmaya başladı.



ÇOK KISA SÜREDE PARLADI

TÜRK vatandaşlığına geçerek Abdelrahman Elgamal olan adını Adem Asil olarak değiştiren sporcu, kısa sürede uluslararası organizasyonlarda parladı. Avrupa Şampiyonası'nda 2020'de takım halinde gümüş, bu yıl 2022 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Adem, bireyselde 2021'de barfikste, bu sene de genel tasnifte bronz, halkada ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Bu yıl Akdeniz Oyunları'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz ile tarihe geçen genç sporcu, 51'inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda da zirveye çıktı. Göktekin'in büyük gururu



İZMİRLİ Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, çifte Dünya Şampiyonu yetiştirmenin gururunu yaşadı. Son yıllara damga vuran Türkiye'nin ilk Dünya ve Avrupa Şampiyonu sporcusu İbrahim Çolak, ilk Dünya ikincisi Ahmet Önder gibi isimleri yetiştiren Yılmaz Göktekin, 5 yıldır çalıştırdığı Adem Asil'in Dünya şampiyonluğuyla gurur duydu.

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