Maratona Afrika damgası

"Dünyanın kıtalararası tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategoride gösterilen 44. İstanbul Maratonu'na Afrikalı atletler damga vurdu. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bahreynli Marius Kimutai ise 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo da 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti. Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle birinci oldu. Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin Dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 10'ar bin dolar, üçüncüler de 6'şer bin dolar ödül aldı.

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